«اتصالات» تستحوذ بالكامل على «Help AG»

أعلنت «اتصالات» عن استحواذها بالكامل على شركة Help AG، الشركة الإقليمية المتخصصة بتوفير خدمات وحلول الأمن السيبراني، الأمر الذي يسهم في توحيد قدرات الأمن السيبراني لكلتا الشركتين، وبالشكل الذي يعمل على ولادة أقوى وحدة أمن سيبراني في المنطقة على الإطلاق، ما يعزز من محفظة أعمال «اتصالات ديجيتال» الخاصة بخدمات الأمن الرقمي.

كما يسهم هذا التطور في تمكين «اتصالات ديجيتال» من تعزيز خدماتها الحالية بشكل أكبر، لاسيما تلك المتعلقة بالحوسبة السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والتحليلات، وبما يمكنها من أن تصبح أكثر قوة ومرونة ضد تهديدات الأمن السيبراني الحديثة والمتطورة. ومن خلال ريادتها للأعمال والتكنولوجيا ونماذج أعمالها المرنة، فإن الشركة في وضع رائد يمكنها من خلق قيمة مضافة لعملائها وشركائها التجاريين.

وقال سلفادور أنجلادا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في «اتصالات»: «نجحت شركة Help AG في أن تكون الخبير والمستشار الأمني الموثوق به على مستوى المنطقة. ونظراً إلى أن الأمن السيبراني أصبح يلعب اليوم دوراً محورياً في عملية التحول الرقمي، فإن هذا الاستحواذ يتوافق تماماً مع استراتيجيتنا في أن نكون ممكِّن رئيسي للتحول الرقمي الآمن والفعال لعملائنا. ونحن على ثقة تامة بأن فريق عمل شركة Help AG سيعمل بقوة على إضافة قيمة مضافة لمحفظة أمننا الإلكتروني وتعظيم قدرات وإمكانيات الأمن السيبراني لعملائنا».