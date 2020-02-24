شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستعد لارتفاع جديد بدعم «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال التقرير الأسبوعي ل «ساكسو بنك» إن فيروس كورونا الجديد (Covid-19) ومخاطر تفشيه في آسيا وخارجها، لا يزال يثير قلقاً ومخاوف الأسواق وعلى رأسها أسواق السلع، مشيراً إلى أن الصين لاتزال المتأثر الأكبر من الناحية الاقتصادية والبشرية، حيث تحاول جاهدة إعادة تحريك عجلة الاقتصاد إلى سابق عهدها.

وأضاف التقرير أنه خلال الأسبوعين الماضيين، استندت حالة الانتعاش المؤقت لسلع رئيسية مثل النحاس والنفط الخام إلى أخبار أن تأثيرات الفيروس على الاقتصاد ستبلغ ذروتها خلال الربع الأول من العام، إلا أن تفشي الفيروس المستمر خارج الصين، عزز من مخاوف احتمالية تأثيره طويل الأمد في الاقتصاد العالمي.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى ساكسو بنك: الأسواق القائمة على حجم الطلب الصيني كانت الأكثر تأثراً. أما بالنسبة لأولئك الذين يعتمدون على سلاسل توريد قوية، مثل البلاديوم والكاكاو، كانوا بمنأى عن حالة التخبط هذه، بينما استمر الطلب على الملاذ الآمن في تعزيز مستويات الطلب على الفضة، وخاصة الذهب.

وأضاف هانسن: يتمتع الذهب حالياً بالموقع الأمثل الذي يسمح له بالاستفادة من التطورات الداعمة للأسعار، حيث أثبت المعدن الأصفر خلال الأسبوعين الماضيين قدرته على بلوغ مستويات أعلى بالرغم من محافظة الدولار على مكانته القوية. مما ألغى تلك العلاقة العكسية المعتادة بين الذهب والدولار، ووفر بعض المكاسب الهامة مقابل معظم العملات الرئيسية. والذي سجل مؤخراً مستويات قياسية أمام 10 من أصل 16 عملة رئيسية، حيث بقيت أسعار أونصة الذهب المقوّمة بالدولار بعيدةً عن بلوغ عتبتها القياسية لعام 2011 عند 1921 دولار.

وتابع: واصلت أسعار الذهب توجهها التصاعدي خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى أعلى مستوياتها خلال 7 سنوات بعد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكثر من ستة أشهر. وكما ذكرنا سابقاً، فقد كان التمديد الأخير رائعاً، ولا سيما مع ارتفاع الدولار مقابل عدة عملات رئيسية. وظهرت قوة الدولار بشكل خاص أمام اليورو الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات، ما دفع أسعار الذهب المقوّمة باليورو إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 1500 يورو للأونصة، مما يعني تحقيق إنجاز آخر للأسعار التي بدأت بالارتفاع من 1000 يورو للأونصة في أواخر عام 2018، ونعتقد أن التخفيضات الإضافية لأسعار الفائدة، وزيادة المحفزات، وسلبية العوائد الحقيقية الأمريكية - والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات عند -0.15% - وزيادة المخاوف بشأن الأرباح ستواصل دفع توجهات التنوع الاستراتيجي والطلب على الملاذ الآمن، فضلاً عن المخاطر المتعلقة بتفشّي فيروس كورونا واحتمالية أن يدوم تأثيره لفترة أطول.

وقال: عاشت الأسواق خلال شهر يناير ظروفاً عصيبة، حيث جاء تفشي الفيروس بعد حالة التصعيد التي شهدتها العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وارتفع إجمالي الحيازات خلال يناير في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والمدعومة بالسبائك، بمعدل 1.3 طن يومياً. وبالرغم من قوة الدولار وانتعاش أسواق الأسهم، فقد ارتفعت الحيازات في شهر فبراير بمقدار 1.9 طن يومياً.

وأضاف: بينما تتوقع «جولدمان» أسعار الذهب نحو 1750 دولاراً للأونصة، أعربت «سيتي» عن توقعاتها بأن تصل قيمة الأونصة إلى 2000 دولار أمريكي في غضون الأشهر ال 12 - 24 المقبلة، وبعد تحقيق هدفنا لعام 2020 عند 1625 دولاراًَ للأونصة، من المحتمل أن يدفع تفشي الفيروس الأسعار إلى المزيد من الارتفاع، حيث لا يزال من الصعب معرفة ما قد يكبح أو يوقف ارتفاع الأسعار، باستثناء نجاحه الذي عزز من عمليات الشراء في السوق على المدى القريب، ومن وجهة نظر فنية، واعتماداً على امتدادات فيبوناتشي السعرية، يتمثل الهدف التالي في بلوغ 1690 دولاراً للأونصة مع دعم عند 1595 دولاراً للأونصة.

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وحول السلع الأخرى، قال هانسن: وفر النحاس والنفط الخام للمستثمرين بعض الراحة خلال الأسبوعين الماضيين بعد نجاحهما باسترداد بعض خسائرهما خلال شهر يناير. وحظيت أسعار النفط الخام بدعم إضافي بعد تفاقم مشكلة الإمدادات في ليبيا، والعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على «روسنفت» بسبب دعمها لفنزويلا، والآمال بتوجه «أوبك بلس» نحو تخفيض إضافي لإنتاجها. واستجابت أسعار النحاس بإيجابية للجهود التي بذلها بنك الشعب الصيني لدعم الاقتصاد عبر خفض أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية، ومن الناحية الفنية، شهدت السلعتان انتعاشاً صغيراً نسبياً، بعد مواجهة العديد من التحديات لتحقيق تصحيح 38.2% من عمليات البيع الأخيرة. وعليه، نلاحظ أن المخاطر على المدى القريب آخذة بالازدياد أكثر، ويعزى ذلك إلى تجدد المخاوف من أن يلقي التفشي المستمر للفيروس بظلاله على الآمال المرهونة بقدرة الجهود التحفيزية التي تبذلها الصين على التخفيف من وطأة أكبر صدمة للطلب منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

إجازة شهرين

بحسب شركة «جولدمان»، فإن الأيام التي اضطرت فيها الصين إلى إيقاف العمل تعادل إجازة مفاجئة لكامل القوى العاملة في الولايات المتحدة لمدة شهرين، حيث بدأت آثار هذا التقلب بالظهور في الصين ودول أخرى، مما زاد مخاطر تعرض السلع المعتمدة على النمو لمزيد من الضغوطات على المدى القصير والمتوسط، قبل أن تنتعش مستويات الطلب وما يرافقها من دعم للأسعار.

شركات فحم صينية تستعيد 95% من الإنتاج

قال مسؤول في الإدارة الصينية الوطنية للطاقة أمس الأحد إن شركات الفحم التي تديرها الحكومة المركزية استأنفت عملياتها وعادت بأكثر من 95 في المئة من طاقتها الإنتاجية.

وقال لو جون لينغ رئيس قسم الفحم في الإدارة خلال مؤتمر صحفي إن معدلات عودة القدرة الإنتاجية لجميع شركات الفحم وصلت إلى 76.5 في المئة.

وأضاف لو أنه جرى بدرجة كبيرة احتواء التأثير السلبي في إنتاج الفحم الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الصين. (رويترز)