«إكسبيديا»: نمو ملحوظ في عدد السياح السعوديين إلى الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بحسب آخر الأرقام الصادرة عن مجموعة «إكسبيديا» للربع الرابع من العام 2019، شهد عدد السياح السعوديين الوافدين إلى الإمارات نمواً ملحوظاً. فقد استطاعت دبي من خلال عروضها المناسبة للجميع وحملاتها المصمّمة بحسب المتطلبات الشخصية استقطاب عدد لا يُستهان به من السيّاح السعوديين.

وتشير أحدث البيانات إلى أنّ السعوديين يشكّلون أكبر عدد من السياح في دول مجلس التعاون الخليجي مع أكثر من 1.25 مليون زائر. بالتالي، تصبّ دبي جام تركيزها على العائلات السعودية، والحملات السياحية والعروض الترويجية لضمان تماشي كل ما تقدّمه المدينة من فعاليات، وترفيه وعروض مخصصة للسعوديين مع ما تنشده هذه الفئة من السيّاح. تحتلّ دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، مركز الأولوية على الأجندة الاستراتيجية لدائرة السياحة بدبي، حيث تتنامى الاستثمارات الرامية إلى تعميق التحالفات مع منظومة السفر في البلاد ما يعكس أهمية هذه الشراكات، لاسيما من خلال تعزيز عمليات التسويق والمبيعات المتكاملة.