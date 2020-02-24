8.5 % النمو في التجارة بين الإمارات وبريطانيا 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:عبير أبو شمالة

نمت التجارة الإجمالية بين الإمارات وبريطانيا بحوالي 8.5% في العام الماضي إلى 53.53 مليار درهم (11.25 مليار جنيه إسترليني) مقابل 49.35 مليار درهم (10.37 مليار جنيه إسترليني) في 2018.

وتراجعت قيمة الصادرات الإماراتية إلى بريطانيا بحوالي 20% في العام الماضي إلى 14.61 مليار درهم (3.07 مليار جنيه إسترليني) مقابل 18.2 مليار درهم (3.82 مليار إسترليني) في 2018. وحلت الإمارات في المركز 40 على هذا المستوى بين أكبر الشركاء التجاريين لبريطانيا.

وارتفعت قيمة واردات الدولة من بريطانيا في العام الماضي بحوالي 25% إلى 38.92 مليار درهم (9.18 مليار إسترليني) مقابل 31.14 مليار درهم (6.54 مليار إسترليني) في 2018. وجاءت الدولة في المركز 12 في العام الماضي بين أكبر أسواق الصادرات البريطانية. وارتفع بذلك العجز في ميزان الدولة التجاري مع المملكة المتحدة بحوالي 88% إلى 24.32 مليار درهم (5.11 مليار إسترليني) مقابل 12.94 مليار درهم (2.72 مليار جنيه إسترليني).