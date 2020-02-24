شكرا لقرائتكم خبر عن نظرة مستقرة للتأمين الخليجي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا تزال النظرة المستقبلية لأسواق التأمين في دول مجلس التعاون مستقرة بالنسبة إلى شركة «إيه إم بيست». وتشمل العوامل التي تدعم هذه النظرة المستقبلية نمواً محتملاً في أقساط التأمين في أعقاب طرح نظام التأمين الصحي الإلزامي في كلّ من عُمان والبحرين، فضلاً عن فرص نمو قصيرة الأجل ناشئة عن معرض «إكسبو 2020» في الإمارات. وتشمل العوامل الرئيسيّة التي تدعم هذه النظرة المستقبلية الدعم الموّسع في ما يتعلق بإعادة التأمين، والتقدم في إدارة المخاطر، والتطور التنظيمي.
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