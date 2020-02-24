متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ** أبرمت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في الإمارات، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية في مجال تمويل وتأمين ائتمان الصادرات غير النفطية للبلدين، ومن شأن هذا التعاون أن يعود بالنفع على المصدرين السعوديين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.

** تعتزم نخبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة الفكر وصنّاع القرار بدبي الالتقاء لمدة أسبوعين خلال فعالية «دريم ستايشن»، أكبر مهرجان لريادة الأعمال في الإمارات، في الفترة من 27 فبراير حتى 7 مارس.

** أطلق «دبي مول» بالتعاون مع المزود العالمي لحلول الدفع «بلانيت» خدمة «City Validation» للتوثيق المسبق لاسترداد ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات. وتم تركيب 7 أكشاك للخدمة الذاتية في مختلف أنحاء المول.

** عزز بنك رأس الخيمة الوطني بصمته في مجال التحويلات إلى الفلبين من خلال شراكته مع بنك BDO Unibank، في الفلبين. راك لتحويل الأموال ستمكن العملاء من الحصول على خدمات تحويل لاتلامسية وفورية وآمنة لتحويل الأموال إلى أي حساب مصرفي في الفلبين عبر منصة ريبيل نت (RippleNet).

** أفاد تيري كاتلر، الرئيس التنفيذي لشركة سيولوجي لابس كندا، وهو قرصان إنترنت أخلاقي، أنه قد تم تسجيل ما يصل إلى 772 مليون حالة تنوعت بين سرقة كلمات السر أو تسريب رسائل البريد الإلكتروني، وذلك بسبب عمليات قرصنة الإنترنت التي أفضت إلى كارثة أمنية على مستوى العالم.