شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - >> أعلنت شركة «أجليتي للمخازن العمومية»، صدور حكم قضائي لصالحها، في قضية التشهير التي قامت شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، شركة كى جي ال لوجستيك، شركة كى جي إل للنقل ش.م.ك.م برفعها ضدها.
>> أوصى مجلس الإدارة لشركة «الإمارات لتعليم قيادة السيارات»،، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 75% (ما يعادل 75 فلساً/ للسهم) من رأس المال عن عام 2019.
>> اقترح مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وبإجمالي 69.89 مليون درهم عن العام 2019.
>> تعقد شركة رأس الخيمة العقارية اجتماع الجمعية العمومية في 15 مارس القادم للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 3% من رأس المال عن العام 2019.
>> أعلنت شركة العين الأهلية للتأمين عن عقد اجتماع الجمعية العمومية في 23 مارس القادم للنظر في توزيع أرباح بواقع 35% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بإجمالي 52.5 مليون درهم.
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