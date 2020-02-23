شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفقى : ارتفاع سعر الغاز أهم أسباب خسارة شركات القابضة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خالد الفقى ، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن أهم أسباب الخسارة التي لاحقت شركات القابضة المعدنية ،كان ارتفاع سعر الغاز الذى وصل في بعض الأوقات لـ 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية .

أضاف خالد الفقى لـ" الخليج 365" أن شركات مثل الحديد والصلب والخزف والصينى والسبائك الحديدية والنصر للتعدين والمطروقات والمواسير والنحاس وكل الشركات تقريبا ، عانت من ارتفاع سعر الغاز الذى كان تقريبا ضعف السعر العالمى ،وبالتالي فإن عددا منها كان يحقق خسائر سنوية نتيجة لارتفاع تكلفة المنتج ،وبالتالي تقليل فرصه التسويقية في الداخل والخارج.

أوضح الفقى، أن خفض سعر الغاز الحالي ل3 دولارات أو 3 دولارات ونصف يمثل دعما كبيرا للصناعة خاصة ان دول كبرى مثل أمريكا والصين تدعم صناعتها ، كما ان خفضه سيساهم في خفض خسائر شركة عملاقة مثل الحديد والصلب والتي من المتوقع ان تخفض خسائرها تدريجيا الفترة المقبلة وبالتالي وولها لمرحلة التعويم تحقيق الأرباح بعد ذلك .

كما سيساهم في خفض تكلفة المنتج وبالتالي زيادة الايردات العامة للشركات وزيادة التسويق والتصدير في ان واحد وكل ذلك يمثل دعامة قوية للاقتصاد الوطنى.

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