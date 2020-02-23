شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم السنوى فى الجزائر يتراجع بشكل طفيف فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد إن التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 1.9 % في يناير من 2% في الشهر السابق، بفعل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1 % في يناير ، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، وانخفضت أسعار البيض والبطاطس 5.4 و1.3% على التوالي في حين زادت أسعار الفاكهة 6.1 %.
وتحاول الجزائر تقليص واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
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