شكرا لقرائتكم خبر عن «المبارك» يستعرض محاور «قمة العشرين» بنادي الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تصوير / درويش ال درويش

أكد وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، (الشربا) السعودي لمجموعة العشرين الدكتور فهد المبارك، أن محاور مجموعة العشرين تتوافق بنسبة 80% مع أهداف رؤية المملكة 2030، لذا ستبرز المملكة رئاستها لمجموعة العشرين على ثلاثة محاور تندرج تحت الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم بنادي الأحساء الأدبي بعنوان "عام رئاسة العشرين فرصتنا لنبهر العالم برؤيتنا" والذي أدار اللقاء أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ.

وأوضح الدكتور المبارك خلال لقائه، الأهداف الرئيسية لمجموعة العشرين في عام 2020، والتي تتمركز من خلال محور" تمكيـن الإنسان وتهيئة الظروف التي تمكن الجميع على المعيشة في حياة كريمة و لا سّيما المرأة والشباب وذكر بأنه سيتم تقليص فجوة الوظائف ما بين الرجال و النساء بنسبة 25% خلال الفترة القادمة، والمحور الثاني في الحفاظ على كوكب الأرض من خلال تعزيز الجهود الجماعية لحماية كوكبنا، خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمائي والمناخ والطاقة والبيئة و بقية القضايا التي تؤثر على الإنسان و الإقتصاد ، والمحور الثالث وهو تشكيل آفاق جديدة، من خلال تبني استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

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وقال، إن المملكة الآن تمر باصلاحات، ورأينا خلال السنوات الماضية نتاج هذه الاصلاحات وستحتاج لوقت أكثر لنرى نتائج أكثر.

وشدد على أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مسؤولية كبرى تتطلب تقديم أفضل ما لدينا، وإبراز المملكة دورها البارز في قيادة ملفات اقتصادية مهمة من أجل نمو العالم وازدهاره، إضافة إلى اهتمام مجموعة قمة العشرين بالدور الإعلامي في العالم، كونه جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة، ومصدرًا مهمًا في استقاء المعلومات ووسيلة لاطلاع العالم على القضايا المهمة وعلى الحلول التي تم التوافق عليها بين قادة مجموعة العشرين.

وتابع حديثه أن المملكة سوف تستضيف قرابة 100 اجتماع خلال الفترة التي تسبق عقد قمَّة القادة، وتشمل اجتماعات وزارية واجتماعات لمسؤولين رسميين وممثلي مجموعات التواصل؛ لإعداد البيان الختامي والتوافقي بين قادة مجموعة قمة العشرين.