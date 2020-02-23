أخبار اقتصاد اليوم.. الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 23 – 2 – 2020 عددا من الأخبار الاقتصادية والتى رصدها الخليج 365 كان من بينها انخفاض أسعار الدولار وأخبار البورصة المصرية وأسعار الذهب والعملات والتى جاءت كالتالى:-

وزير المالية: "الشمول المالى" يساعد فى تحسين مستوى المعيشة وخفض معدلات الفقر

الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تسعى حاليًا إلى دعم البنية التحتية التكنولوجية بما يسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي بكل القطاعات وربطها معًا في منظومة رقمية متكاملة على مستوى الدولة، لافتًا إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالي للمواطنين باعتباره أحد ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي، بما يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، ويضمن تطور الخدمة التي تقدمها المؤسسات المالية، كما يساعد في تحسين مستوى المعيشة وانخفاض معدلات الفقر من خلال احتوائه شرائح معينة داخل المجتمع كمحدودي الدخل، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وزيرة الصناعة تعدل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون السجل الصناعى

في خطوة تستهدف التيسير على المستثمرين فيما يخص إجراءات الحصول على السجل الصناعي، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

وقالت الوزيرة إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو خلق بيئة عمل جاذبة أمام المستثمر الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتطبيق اللا مركزية، الأمر الذي يسهم في القضاء على البيروقراطية والإسراع في بدء عملية الإنتاج بالمنشآت الصناعية.

البترول: 408 ملايين دولار استثمارات للأنشطة الاستكشافية بمنطقة ظهر

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن مشروع حقل ظهر يمثل نموذجاً في التخطيط والتنفيذ والمتابعة وتحقيق أرقاماً قياسية علي المستوى العالمى، مشيراً إلي استمرار المضى قدماً وفقاً للبرامج الزمنية المخططة لاستكمال مراحل المشروع ووضعها على خريطة الإنتاج، مشيداً بالتعاون البناء بين قطاع البترول والشركاء الأجانب في المشروع اينى وبى وبى وروزنفت ومبادلة، كما أشاد بالمشاركة المجتمعية للمشروع فى محافظة بورسعيد فى إطار اهتمام قطاع البترول بالمساهمة فى التنمية المجتمعية فى المناطق المحيطة بالمشروعات البترولية.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول اجتماع الجمعية العامة لشركة بتروشروق لاعتماد موازنة العام المالى 2020 /2021 بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيسا إيجاس وهيئة البترول للشئون المالية والعمليات والاستكشاف والانتاج والرقابة على الشركات الاجنبية والمشتركة .

البترول: بلاعيم تصل لأعلى معدل إنتاج للزيت الخام بـ72 ألف برميل يوميا

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع الجمعية العامة لشركة بترول بلاعيم لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2020/2021 والموازنة المعدلة لعام 2019/2020 .

وخلال الاجتماع أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية الاستمرار فى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والتنمية لزيادة إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز لاستدامة توفير وتأمين احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى ، والعمل على اتباع سياسات من شأنها تخفيض النفقات والمصروفات اللازمة لأعمال التنمية والتشغيل مع المحافظة على المعايير العالمية فى مجالات السلامة والصحة المهنية والمحافظة على البيئة .

"التخطيط" تعقد محاضرة حول رؤية مصر 2030 وتوطين أهداف التنمية المستدامة

لدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاضرة حول الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في ضوء تنفيذ برنامج القيادة لتدريب شباب وزارة الإنتاج الحربي وتعريفهم بأساليب الإدارة الحديثة، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الوزارتين.

وفى هذا الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الاستثمار في العنصر البشري أهم أولويات الدولة المصرية لأنه هو أساس البناء والتنمية، مؤكدة أن تنمية الموارد البشرية أصبح ركنًا أساسيًا لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية خاصة وأن العنصر البشري استطاع إثبات كونه العنصر الرئيس والفعال في كل خطط التنمية في أي دولة، لذلك يحظى تدريبه وتأهيله بأولوية قصوى.





%1.3 انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال نوفمبر 2019

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر نوفمبر 2019، حيث بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 129.50 خلال شهر نوفمبر 2019 "أولي" مقابل 131.20خلال شهر أكتوبر 2019 "نهائي" بنسبة انخفاض قدرها 1.3%.

ورصدت النشرة الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا، حيث بلغ الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن اللافلزية "طوب - زجاج – اسمنت" 114.86 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 93.66 بارتفاع قدره 22.6% وذلك بسبب زيادة نسبة المبيعات.

وسجل الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 45.99 خلال شهر نوفمبر 2019، مقارنة بشهر أكتوبر 2019، حيث بلغ 44.79 بارتفاع قدره 2.7% وذلك طبقا لزيادة نسبة الطلب والمبيعات.

مسئولون: قرار إلغاء عقوبة حبس المستثمرين يخلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار

مجلس النواب

أشاد عدد من المصنعين بقرار مجلس النواب الخاص بإلغاء عقوبة حبس المستثمرين في المخالفات الاقتصادية واستبدلها بالغرامة مع تغليظ العقوبات المُتعلقة بالغرامات، مؤكدين أن مثل هذه القرارات تخلق بيئة تشريعية آمنة قادرة علي جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وكان رئيس مجلس النواب، علي عبد العال قد صرح، في وقت سابق، بأن فرض عقوبة الحبس في المخالفات الاقتصادية يؤثر على مناخ الاستثمار، مؤكدا أنه لن يسمح بهذا الأمر على الإطلاق، وأنه يجب الحفاظ على نهج البرلمان في هذا الصدد من خلال استبدال الحبس بفرض غرامات رادعة، قائلا "لن أسمح على الإطلاق بحبس رجال الأعمال في مخالفات اقتصادية، إذ أن المواد التي يكون فيها حبس تستغل استغلالا سيئا، فلا يمكن أن نضع عقوبة مثل الحبس لرجال الأعمال، لأنه أمر مضر بالاستثمار".

الرقابة المالية تؤكد أهمية دور القطاعات المالية غير المصرفية في تعبئة المدخرات

رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين

أكد رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون التأمين، أهمية دور القطاعات المالية غير المصرفية في تعبئة مدخرات الأفراد لدعم التنمية المستدامة، حيث إن الدستور أكد أهمية تحقيق التنمية المستدامة للدولة وجعلها هدفًا لها، مشيرًا إلى أهمية قطاع التأمين في تحقيق تلك التنمية.

وقال عبد المعطي - في كلمته خلال فعاليات المؤتمر العربي للشمول المالي والتأمين المستدام التي انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة وتستمر لمدة يومين - "إن التأمين يعد أحد وسائل حماية الأفراد والمؤسسات ويقدم خدمات في مجال المسؤولية المجتمعية، وهو ما يسهم في دعم رئيسي للتأمين المستدام والشمول المالي"، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القومية الصادرة من الهيئة تضمنت تطبيق مبادئ التنمية المستدامة.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.9 مليون ورقة مالية بقيمة 361.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.67%، والعرب على 9.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.49%.





الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويسجل 15.49 جنيه

تراجع سعر الدولار الأمريكى اليوم الأحد 23-2-2020، مقارنة بالتعاملات الصباحية، حيث تراجع سعره بمقدار قرشين في البنك الأهلى المصرى مسجلا 15.51 جنيه للشراء، 15.61 جنيه للبيع، مقابل سعره صباحا 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع، فيما انخفض سعره بمقدار 4 قروش في بنك عودة مسجلا 15.49 جنيه للشراء، 15.59 جنيه للبيع مقابل سعره صباحا 15.53 جنيه للشراء، 15.63 جنيه للبيع، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم

استقرار أسعار العملات اليوم الأحد 23-2-2020 أمام الجنيه المصرى

استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 23-2-2020، أمام الجنيه المصرى في التعاملات الصباحية مقارنة بختام تعاملات الخميس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم،

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 16.73 جنيه للشراء، 16.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 19.95جنيه للشراء، 20.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.12 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 50.56 جنيه للشراء، و51.13 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 705 جنيهات

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 23 فبراير 2020، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، وتوقف حركة التداول على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 604 جنيهات.

عيار 21 سجل 705 جنيهات.

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 5640 جنيها.

أوقية الذهب 1643 دولار.