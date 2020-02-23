شكرا لقرائتكم خبر عن "دلة" توقع مذكرة تفاهم للاستحواذ على حصة أغلبية بشركة مركز مكة الطبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة مركز مكة الطبي للاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة وذلك بمقابل نقدي.

وبحسب بيان الشركة، المنشور على موقع "تداول" المالي، اليوم الأحد، اتفق الطرفان على أن يتم التقييم النهائي للصفقة المقترحة بعد إتمام عملية الدراسة النافية للجهالة.

وتستهدف دلة من هذه الصفقة تحقيق استراتيجيتها المتعلقة في الخطط التوسعية وتعزيز المكانه السوقية للشركة في تقديم الخدمات الصحية.

هذا وسيبدأ العمل بهذه المذكرة من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين وتظل سارية حتى 30 يونيو2020، على أن يتم سداد قيمة الصفقة نقداً بناء على القيمة النهائية التي يتم التوصل لها بعد الانتهاء من الفحص النافي للجهالة.

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وبحسب البيان، يخضع إبرام الصفقة المقترحة لإتمام عملية الدراسة النافية للجهالة المالية والضريبية والقانونية والتجارية.

يُذكر أن مستشفى مركز مكة الطبي (المملوك لشركة مركز مكة الطبي) أحد اهم مستشفيات القطاع الخاص في العاصمة المقدسة بطاقة سريرية تصل الى 120 سرير و 40 عيادة خارجية مع إمكانية التوسع المستقبلي. كما تمتلك حالياً شركة دله للخدمات الصحية نسبة 7.5% من أسهم شركة مركز مكة الطبي.

وتجدر الإشارة إلى أن دلة حققت صافي أرباح بلغ 26.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 32.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 77.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 109.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة تراحع بلغت 29.5%.