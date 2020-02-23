شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم ينخفض بفعل أسعار بعض السلع في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل
وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1 بالمئة في يناير ، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.
وانخفضت أسعار البيض والبطاطس 5.4 و1.3 في المئة على التوالي في حين زادت أسعار الفاكهة 6.1 في المئة.
وتحاول الجزائر تقليص واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر التضخم ينخفض بفعل أسعار بعض السلع في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.