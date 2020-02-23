شكرا لقرائتكم خبر عن التضخم ينخفض بفعل أسعار بعض السلع في الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة الجزائرية الأحد إن التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 1.9 بالمئة في يناير كانون الثاني من اثنين بالمئة في الشهر السابق، بفعل انخفاض أسعار بعض المواد الغذائية.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري 0.1 بالمئة في يناير ، وفقا للبيانات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وانخفضت أسعار البيض والبطاطس 5.4 و1.3 في المئة على التوالي في حين زادت أسعار الفاكهة 6.1 في المئة.

وتحاول الجزائر تقليص واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية في محاولة لخفض الإنفاق بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة، المصدر الرئيسي لمالية الدولة.