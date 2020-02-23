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فيصل بن سلمان: المدينة المنورة مقبلة على تنمية قطاع التعدين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - المدينة المنورة

أكد أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان أهمية تنمية قطاع التعدين الذي يعد أحد توجهات الدولة في تنويع مصادر الدخل ليسهم في الوفاء باحتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية، لافتا إلى أن منطقة المدينة المنورة مقبلة على مراحل جديدة في تنمية قطاع التعدين وتطويره.

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وأشار أمير المنطقة خلال استعراض الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر، إلى أهمية مراعاة تطبيق معايير السلامة البيئية في مواقع الأنشطة التعدينية والحفاظ عليها وتجنب تهديدها.

وشهد اللقاء عرضا عن الاستثمارات والأنشطة التعدينية بمنطقة المدينة المنورة التي تحتوي على أحزمة متمعدنة تقدر قيمتها الاقتصادية بـ517 مليار ريال، إلى جانب مناقشة الوضع الحالي للاستثمارات التعدينية بالمنطقة، حيث بلغ عدد الرخص الممنوحة لممارسة النشاط 219 رخصة تغطي مساحة إجمالية تقدر بـ5505 كلم2، إلى جانب تقديم لمحة عن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، وجيولوجية المنطقة والثروات المعدنية فيها، والتي شملت الثروات والخامات المعدنية.

من جهته، أوضح المديفر، أن الوزارة وبتوجيه من الوزير تعمل على تقديم جميع التسهيلات وسبل الدعم لتنمية قطاع التعدين في المملكة، وذلك ضمن خطط تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين والصناعات المعدنية وفق رؤية المملكة 2030، التي تعد استراتيجية شاملة ترتكز على السعي لتحقيق التنوع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام.