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مجلس إدارة هيئة الأوقاف يعتمد مؤشرات أداء 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف خلال اجتماعه برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف المهندس أحمد الراجحي، أمس بمقر الهيئة في الرياض، مؤشرات أداء الهيئة لعام 2020، والقوائم المالية لعام 2019.

وأوضح الراجحي أن موافقة مجلس الوزراء على نظام العمل التطوعي، يؤكد اهتمام القيادة الرشيدة بالقطاع غير الربحي وتنظيمه بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول إلى مليون متطوع.

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واستعرض المجلس آخر تطورات المشاريع والشراكات التي عقدتها الهيئة أخيرا مع عدد من الجهات ذات العلاقة، والتي تهدف إلى تطوير وتنمية الأوقاف في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون بما يسهم في تحقيق أهداف ومبادرات استراتيجية الهيئة العامة للأوقاف ويفعل دور الجهات ذات العلاقة في تحقيقها.

وتطرق المجلس إلى نتائج لقاء محافظ الهيئة العامة للأوقاف بأمير منطقة المدينة المنورة والشراكات التي تم توقيعها بين الهيئة وكل من: مركز دعم الجمعيات بإمارة منطقة المدينة المنورة، ووقف طيبة للمعرفة، والأثر التنموي المأمول على منطقة المدينة المنورة من خلال تعزيز الشراكة مع إمارة المنطقة وتعزيز التعاون لتنفيذ مبادرات ومشاريع تسهم في تنمية منطقة المدينة المنورة وتلبية الاحتياجات والأولويات التنموية لخدمة ضيوف الرحمن فيها.

واطلع على تقرير تعويضات الأوقاف المنزوعة ملكيتها وما تم تحصيله منها، وأبرز التحديات التي تواجه الهيئة وآلية معالجتها، كما اطلع على تقرير عن مشروع حصر الأوقاف، وأبرز التطورات والنتائج والمؤشرات التي حققها المشروع في مرحلته الأولى التي شملت مناطق: مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، مؤكدا على أهمية استكمال بقية مراحل المشروع، والتي تغطي بقية مناطق المملكة.