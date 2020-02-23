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333 % ارتفاع الطاقة الإنتاجية لميناء الملك عبدالله في البضائع العامة والسائبة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله في البضائع العامة والسائبة إلى 2,98 مليون طن بنهاية عام 2019، مقابل 689 ألف طن عام 2018، أي بزيادة 333%، كما ارتفع عدد السفن حاملة البضائع السائبة التي استقبلها الميناء في 2019 إلى 85 سفينة مقارنة بـ57 سفينة في العام السابق 2018.

وتعكس الأرقام التي حققها الميناء أخيرا دوره في تنشيط قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة البحرية، ورفع تنافسية المملكة، والإسهام في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030 برفع نسبة الصادرات غير النفطية.

من جهة أخرى ارتفع حجم الواردات التي تمكن الميناء من مناولتها في عام 2019 إلى 203,670 حاوية قياسية، مقارنة بـ190,005 حاويات قياسية عام 2018، أي بارتفاع بلغ 7.2%. وعلى الرغم من ذلك فقد انخفضت الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء في قطاع مناولة الحاويات بنسبة 12.2%، إلى جانب تأثيرات الانخفاض في عمليات المسافنة بسبب التغييرات الأخيرة التي شهدتها الخطوط الملاحية وطرقها البحرية، خاصة أن عددا من الشركات الملاحية تقوم بعمليات تعديل وتطوير في سفنها بما يمكنها من الالتزام بالنظم واللوائح المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية، والتي ستطبق في العام الحالي 2020.