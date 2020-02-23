شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مؤتمر الأسبوع المصرى فى أوغندا بمشاركة 30 شركة بـ 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق مساء اليوم الأحد، المؤتمر الصحفي للإعلان عن الأسبوع المصرى فى أوغندا، والذى يشارك فيه أكثر من 30 شركة مصرية من قطاعات مختلفة، بهدف الترويج للصادرات المصرية في افريقيا، ضمن خطط وزارة الصناعة والتجارة لزيادة حصيلة الصادرات الصناعية إلي القارة السمراء.

وقال محمود سيد حسانين ، مدير عام غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن أكثر من 30 شركة مصرية من 4 صناعات حيوية واستراتيجية وهى "الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنيه، الصناعت الغذائية، الصناعات الهندسية ، الصناعات الكيماوية، مواد البناء" تشارك في الاسبوع المصرى فى أوغندا لزيادة صادرات مصر، مشيراً إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يشارك بحوالي 10 شركات ضمن البعثة.

وأضاف حسانين ، فى تصريحات خاصة لـ" الخليج 365 " ، فى أوغندا، أن الشركات بقطاع الطباعة والتغليف تسعي إلي عمل شراكات مع المستثمرين في اوغندا، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم معرض يضم كافة القطاعات التصنيعية المصرية علي مدار 3 أيام بدءاً من الإثنين إلي الاربعاء القادم، ويتخلله عرض منتجات مصرية تامة الصنع تمهيدا لتصديرها إلي السوق الأوغندي.

وتطرق إلي أن مشاركة 10 شركات بقطاع الصناعات الهندسية، منها صناعات متوسطة وكبيرة، علي أن يجرى تنظيم لقاءات ثنائية على مدار الأيام المقبلة لزيادة الصادرات.

ويعد الأسبوع المصرى في أوغندا، منصة أعمال لا غنى عنها لكونه صناعيا تجاريًا رائدًا من خلال عرض التقنيات والمنتجات والخدمات والحلول المبتكرة التي تقدمها أفضل العلامات التجارية في مصر واللاعبون الرئيسيون في القطاعات المشاركة بالمعرض، وفق بيان مشترك للقطاعات الاقتصادية المشتركة في البعثة.

وتعتبر الأسابيع التجارية الوسيلة التسويقية الأكثر فعالية التي تحقق للشركات المصرية القدرة على التحول من تسويق المنتجات بالأسواق المحلية إلى التسويق بالأسواق الخارجية وإكتشاف أسواق جديدة واعدة حول العالم، بالتنسيق بين القطاع الخاص ووزارة الصناعة والتجارة.

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ويقدم الأسبوع التجارى المصرى في أوغندا، الإطار التسويقي الأمثل لإلتقاء الشركات العارضة وجهاً لوجه مع الزائرين المتخصصين والمشترين المحتملين لعقد الصفقات وزيادة حجم ومستوى الأعمال التجارية بين الطرفين.

ويسعى المشاركون فى الأسبوع التجارى، إلى التعرف بشكل مكثف على السوق الاوغندي، التقدم بخطوة على الشركات المنافسة، التعرف على الأفكار والرؤى التجارية والصناعية من خلال المقابلات مع الجهات الحكومية والجمعيات الصناعية، تحقيق قيمة مضافة للاتجاهات التسويقية للشركة، المقابلة الشخصية وجهاً لوجه مع العملاء والمشترين المحتملين، الالتقاء بالمستوردين هناك وعمل علاقات وشراكات استراتيجية مع مستوردين جدد.

بدورة، قال الدكتور "جوشا موتامبل" عضو مجلس هيئة الاستثمار الأوغندية، إن هناك اهتمام كبير بتعميق التعاون الاستثمارى والتجاري مع مصر، فالتطور الذى تشهده الصناعة المصرية يفتح سبل لتعميق التعاون المشترك، خاصة في القطاعات التي بها ميزة تنافسية للبلدين.

وأكد خلال المؤتمر، أن الشركات الأوغندية مهتمة بالتواجد المصرى هنا، لعقد شراكات تصديرية للقطاعات المشتركة، لافتا إلى انفتاح السوق الأوغندي على كافة الدول مم أجل جذب الاستثمارات.