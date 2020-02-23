شكرا لقرائتكم خبر عن "البابطين" تُمدد مذكرة التفاهم الموقعة مع "ميتالوجلفا البرتغالية" لمدة شهرين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت شركة البابطين للطاقة والاتصالات مع شركة ميتالوجلفا البرتغالية على تمديد مذكرة التفاهم، الموقعة في ديسمبر الماضي، لمدة شهرين أخرين من تاريخ الإعلان حتى تاريخ 23 أبريل المُقبل.

وأفادت البابطين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن تمديد الاتفاقية جاء لعدم الانتهاء من الصياغات القانونية لإتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بمذكرة التفاهم الموقعه بين الطرفين.

وسبق أن وقعت البابطين مذكرة تفاهم ملزمة مع شركة ميتالوجلفا بخصوص استحواذ شركة ميتالوجلفا البرتغالية على نسبة 49% من حصص شركة البابطين فرنسا، إحدى الشركات التابعة في دولة فرنسا.

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وقالت البابطين، في بيان سابق، إن قيمة الاستحواذ قُدرت بقيمة 3 مليون يورو، علماً بأن مدة مذكرة التفاهم شهرين من تاريخ التوقيع.

وتجدر الإشارة إلى أن البابطين حققت صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 25.7%.