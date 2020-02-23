شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة صندوق النقد: علينا الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أكدت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الأحد إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعا وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.
ودعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.
وقالت في بيان "قطعا نأمل في نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية".
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