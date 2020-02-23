شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منتدى المشاريع المستقبلية بالرياض .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

- 850 مشروعاً بـ 600 مليار ريال تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة

من المقرر أن تحتضن العاصمة الرياض يوم غد الاثنين، النسخة الثانية من منتدى المشاريع المستقبلية 2020، وذلك بحضور أكثر من 35 جهة حكومية وخاصة في المنتدى، الذي يشهد في ذات الوقت معارض مصاحبة لكبريات الشركات الوطنية العاملة في عدد من القطاعات لا سيما المقاولات.

ويُعول على المنتدى في أن يعمل دعم التنمية في المملكة ورؤية 2020، إضافة إلى إثراء المحتوى المحلي، عبر 850 مشروعاً بقيمة 600 مليار ريال، تعرضها 35 جهة حكومية وخاصة.

ويعد المنتدى الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقاولين، خلال الفترة من 25 وحتى 26 فبراير 2020، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير الرياض، فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، ما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

وتستفيد من المنتدى عدة جهات أهمها المقاولون والبنوك وشركات التأمين، الجهات الحكومية، الجهات الخاصة، الموردون، ومراكز الأبحاث والدراسات، حيث يهدف إلى أن يكون أول منصة وطنية تجمع أصحاب المصلحة في مكان ووقت واحد لتبادل المعلومات.

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ويهدف المنتدى الذي يحضره 2000 مقاول ومهتم ومختص، إلى تحسين خطط وقرارات المقاولين من خلال معرفة الفترة الزمنية للمشاريع المستقبلية والتكاليف التقديرية لها، كما أنه فرصة للمقاولين للاجتماع بملاك المشاريع والتعرف على الاشتراطات وطريقة التسجيل والمؤهلات المطلوبة.

وتتنوع المشاريع المطروحة من قبل الجهات المشاركة في المنتدى، حيث تشمل مشاريع النفط والغاز، البتروكيماويات، الطاقة والكهرباء، البنية التحتية، السكنية، التعدين، ومشاريع التشغيل والصيانة.

وسيشهد المنتدى مشاركة، شركة أرامكو السعودية، سابك، القدية، "أمالا"، البحر الأحمر، وزارات الدفاع، الطاقة، الإسكان، العدل، النقل، الشؤون البلدية والقروية، الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى "مدن"، "سار"، الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، مدينة الملك سلمان للطاقة، هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الهيئة العامة للطيران المدني، مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أمانة العاصمة المقدسة، الجمارك السعودية، مشاريع الترفيه السعودية، وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة.

ويأتي منتدى المشاريع المستقبلية 2020، بعد نجاح نسخته الأولى في 2019، والتي شهدت مشاركة 1000 مقاول ومهتم ومختص، و30 جهة حكومية وشركة وطنية رائدة، طرحت 600 مشروع بقيمة 450 مليار ريال.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقاولين تأسست من خلال قرار مجلس الوزراء رقم 510 بتاريخ 23/11/1436 هـ لتنظم وتطور قطاع مقاولات ليساهم في دفع عجلة التنمية في المملكة.

وتسعى الهيئة إلى تحقيق أهدافها من خلال التطوير الدائم لجميع الجوانب المتعلقة ببيئة العمل للوصول لأعلى درجات الإنتاجية والجودة.