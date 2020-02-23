شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين بنك الإسكندرية و"الأوروبي لإعادة الإعمار" لدعم المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام البنك بإطلاق ««Business Club Academy بهدف توفير التدريب المتخصص لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للتعرف على عناصر الإدارة المالية، والمهارات التنظيمية والتسويقية لمساعدتهم في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، والمساهمة في تعزيز قدرتهم التنافسية والإنتاجية.

يأتي ذلك في إطار اتفاقية التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على أن يقوم المعهد المصرفي المصري – الذراع التدريبية للبنك المركزي المصري – باعتباره الشريك المنفذ، بتقديم الدعم الفني لعملاء بنك الإسكندرية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يركز الدعم الفني أيضًا على تحسين الإجراءات القائمة، والمنتجات، وتجربة العملاء، والخبرة الفنية لموظفي بنك الإسكندرية من خلال التعاون مع مدرسة فرانكفورت للعلوم المالية والإدارية.

وتتضمن اتفاقية التعاون بين بنك الإسكندرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خط ائتمان بقيمة 50 مليون دولار موجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك منحة خاصة للدعم الفني يستخدمها بنك الإسكندرية لتنمية المهارات، وتعزيز القدرة التنافسية لتلك المشروعات من خلال تقديم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة. بجانب ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا إضافيًا بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك الإسكندرية في إطار "برنامج تسهيل التجارة".

وتهدف ««Business Club Academy إلى تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل ودورة تدريبية مُتخصصة تمتد على مدار 18 شهراً لأكثر من1700 مُشاركا، سيتم تنفيذها في محافظات القاهرة والإسكندرية والدلتا والصعيد، حيث تتضمن موضوعات عدة منها: حوكمة الشركات، وتكنولوجيا حلول الدفع، وإدارة الجودة، والبيئة، والاقتصاد الرقمي، وقنوات التوزيع البديلة، والشمول المالي.

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وقال دانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية "يأتي التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمعهد المصرفي المصري متماشياً مع استراتيجية بنك الإسكندرية لتعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمن خلال إطلاق ««Business Club Academy، يؤكد البنك دعمه لنمو هذه المشروعات ومساندة ريادة الأعمال في جميع القطاعات سواء صناعي، زراعي، أو غيرها عن طريق توفير الدعم اللازم المتمثل في الخدمات المالية وغير المالية ذات القيمة المضافة. فبجانب توفير سهولة الوصول للتمويل، نحن نؤمن بأهمية إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمواجهة التحديات الأكبر، والتي تشمل التخطيط السليم للأعمال والشئون المالية، وحوكمة الشركات، وتسويق المنتجات، وكيفية دخول السوق، وتطبيق طرق دفع سليمة أكثر اعتماداً على الحلول الرقمية".

كما صرح فالديس فيتكوسكاس، مساعد مدير عام لقطاع اعمال الشمول المالي لمصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن فخورون بالتعاون مع بنك الإسكندرية والمعهد المصرفي لإطلاق برنامج "ورش عمل وتدريب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، حيث يعد حصول هذه الشركات على التمويل أمرا بالغ الأهمية في نمو الاقتصاد، ولهذا يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية. ويلتزم البنك التزاماً تاماً بدعم الجهود المصرية في تطوير خبرات البنوك الوطنية في هذا الصدد، فضلاً عن الاستثمار في مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

وذكر عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، أن المعهد قد شارك في العديد من الأنشطة وفقاً لتوجيهات البنك المركزي المصري لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة بين المصرفيين وهذه المشروعات. وأكد نصير أن التعاون مع بنك الإسكندرية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق ««Business Club Academy يعزز استراتيجية المعهد المصرفي المصري في دعم نمو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير دوره كمركز للمعرفة".

وفى إطار حرص بنك الإسكندرية على تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المُبتكرة والخدمات ذات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبهذه المناسبة أطلق البنك باقة خدمات «Business Club» المتكاملة التي تحتوي على خدمات مالية وغير مالية، بهدف توفير تجربة بنكية فريدة لعملائه. ويقدم البنك من خلال باقة خدمات «Business Club» حساب "Business Plus" الجاري ذو العائد اليومي الذي يصرف شهريا، بالإضافة إلى إصدار بطاقة الخصم المباشر للشركات لإدارة النفقات بكل سهولة. وأيضاً، توفير أسعار مميزة على "وديعة بلس"، وتقديم دفاتر شيكات مجانية، وتيسير إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية، والاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي مجاناً والتي تسمح للعملاء بتحويل أموالهم ومراجعة معاملاتهم البنكية.