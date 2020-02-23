أخبار البورصة اليوم الأحد 23-2-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 23-2-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيا، وسط أحجام تداول ضعيفة.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، أجواء للصناعات الغذائية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية لتطوير صناعة البناء، ليسيكو مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.9 مليون ورقة مالية بقيمة 361.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.67%، والعرب على 9.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.49%.

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ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 857.7 ألف جنيه، 4.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15612 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5090 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 629 نقطة.

وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

فينكورب

أصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 4 لسنة 2020، بقبول التظلم المقدم من شركة فينكورب للاستشارات المالية ضد الهيئة، وفى الموضوع بتعديل قرار إيقافها مؤقتا لمدة شهر بدلا من 3 أشهر.

كما أصدرت اللجنة، قرار بقبول التظلم المقدم من شركة أديبيبتو إيه دى إنفستمنتس إس بى سى، شكلا ورفضه موضوعا، وأسست اللجنة قرارها على أن الشركة المتظلمة لم تقدم مستندات التى تمكن الهيئة من بسط رقابتها على مدى توافر الشروط القانونية، وفحص مدى انطباق المادة 356 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

أميرالد

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إجمالى كميات أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة على شركة أميرالد للاستثمار العقارى وبلغت 61.972 مليون سهم، وتم تغطية الطرح العام 17.7 مرة تقريبا.