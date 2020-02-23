شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 23 - 2 -2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 23 -2 -2020.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية مصر للدواجن، العامة للصوامع والتخزين، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، أجواء للصناعات الغذائية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية لتطوير صناعة البناء، ليسيكو مصر، التعمير والاستشارات الهندسية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة هامشيا، وسط أحجام تداول ضعيفة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.126 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 109.9 مليون ورقة مالية بقيمة 361.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.5 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.67%، والعرب على 9.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.49%.

ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 857.7 ألف جنيه، 4.8 مليون جنيه، 12.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 30.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 13688 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1868 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 15612 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5090 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1256 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1361 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 629 نقطة.

وارتفعت أسهم 55 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

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-الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو بسعر إغلاق 17.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 2.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.24%

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 31.140 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.83%

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 15.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.09%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 34.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.95%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 109.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.38%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 2.360 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.45%

- ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.49%

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 35.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.40%

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 2.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.13%