شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد العربي يطلق منصة "بنى" للمدفوعات والان نبدء بالتفاصيل

أطلق صندوق النقد العربي منصة "بنى" للمدفوعات، تتويجا للجهود المبذولة في المدة الماضية بالتعاون مع المصارف المركزية والتجارية والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية.

وتمثل "بنى" منصة دفع متعددة العملات، تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية، وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية - بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية - من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، كما تقدم منصة بنى إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية، ويشكل إطلاق المنصة خطوة مهمة نحو تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.