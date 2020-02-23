هاشتاج #قاطعوا_بنكCIB يتصدر تويتر بعد عقوبات عمرو الجنايني ضد الأهلي والزمالك



أحمد أبوعقيل

يبدو أن مشاكل كرة القدم في مصر قد ألقت بظلالها على الاقتصاد المصري بعد الدعوات بمقاطعة بنك التجاري الدوري cib الذي يشغل مجلس إدارة عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة.

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماع هاشتاج على موقع التدوينات القصيرة تويتر بعنوان #قاطعوا_بنكCIB للتعبير عن غضبهم من قرارات رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة عمرو الجنايني، بإعتبارة رئيس مجلس إدراة البنك والعضو المنتدب في مصر.

وكانت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة قد أصدرت أمس السبت، عقوبات قاسية على الاهلي والزمالك بعد أحداث مباراة السوبر المؤسفة.

ونصت العقوبات على الأتي:

- إيقاف كل من محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر اداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.

- إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبيّ الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.

- تغريم كل من الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

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- منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.

ارتفع صافي ربح البنك التجاري الدولي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 21.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك- المرسلة للبورصة- ارتفاع صافي أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 إلى نحو 8.5 مليار جنيه مقابل أرباح بلغت 7 مليارات جنيه، في الفترة المقارنة من 2018.

وحقق البنك نموا في محفظة القروض خلال الفترة بنسبة 5% لتصل إلى نحو 110 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، وزادت ودائع البنك للعملاء بنسبة 8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، وبنسبة زيادة 10% مقارنة بنهاية سبتمبر 2018، لتصل إلى نحو 307.8 مليار جنيه.

وسهم البنك التجاري الدولي، هو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة، حيث ارتفع بمنتصف تعاملات اليوم بنسبة 2.3%، وهو ما ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.2%.