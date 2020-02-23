شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الثلاثاء.. كارثة بيع وذبح الطيور الحية مصدر للأمراض (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت عمليات بيع وذبح الطيور الحية مستمرة، خاصة في أسواق الثلاثاء، والتي تعتبر بؤرة دائمة لنشر الأمراض والأوبئة، على الرغم من التحذيرات المنتشرة بشأن خطورة عمليات التداول والبيع لما لها من أضرار بيئية وصحية.
وهناك تجاهل مستمر للاشتراطات البيئية والصحية اللازمة، وفي التقرير التالى نستعرض أبرز تلك المخالفات وفقا لما تم رصده داخل أسواق الثلاثاء.
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