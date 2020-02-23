"IGI العقارية" تتعاقد مع المصرية للاتصالات لتطوير حلول ذكية بـ"أشجار سيتي"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالد شتا: تسعى- IGI”العقارية" للتعاون مع المزيد من الكيانات ذات الخبرة من أجل تقديم خدمات عصرية وغير مسبوقة بـ"أشجار سيتي"

شتا: وقع الاختيار على المصرية للاتصالات تحديدًا لأننا نبحث عن الخبرة والمستوى الاحترافي والكفاءة

قامت شركة IGI” العقارية" – إحدى الشركات المتخصصة فى التطوير العقارى فى القطاع الخاص فى مصر منذ عام 1994- بتوقيع عقد تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات وذلك بحضور وفدًا من شركة IGI” العقارية" برئاسة خالد شتا رئيس مجلس الإدارة، ووفدا من الشركة المصرية للاتصالات. وتأتى هذه الشراكة فى إطار سعى IGI” العقارية" لتقديم المزيد من الخدمات فى مشروعاتها العقارية عامة والتى تتركز بشكل كبير فى مدينة السادس من أكتوبر وبالأخص "أشجار سيتي" حاليا، والاستعانة بخبرات الشركة المصرية للاتصالات -أفضل المشغلين العاملين فى مجال حلول الاتصالات بخبرة تتعدى 160 عامًا- لتقديم المزيد من الخدمات التقنية والتكنولوجية لعملاء الشركة.

ويتضمن هذا التعاقد تطوير الخدمات الموجودة بالفعل فى "أشجار سيتي" للأفراد والعائلات، وتقديم المزيد من خدمات الخطوط الأرضية والتركيب، وتقديم خدمات إنترنت سريعة وذات كفاءة، وخدمات التشغيل الثلاثى التى تتيح للمستخدمين الاستفادة من ثلاث خدمات (الاتصال وتصفح الإنترنت ومشاهدة التلفزيون من خلال اشتراك واحد). وعلى مستوى الكومباوند نفسه، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بالعمل على تطوير المزيد من الحلول الأمنية وتعزيز شبكات المراقبة والكاميرات، كما ستقوم بتقديم خدمات إنترنت عام يغطى جميع قطاعات المشروع ومتاحًا للجميع، وتقديم حلولًا لتطوير "البيت الذكي" التى تدخل التكنولوجيا فى جميع مهامه اليومية، هذا بالإضافة إلى توفير حلولًا أفضل للتواصل بشكل أفضل بين إدارة الكومباوند والعملاء، للوقوف على أى مشكلات ولتقديم الحلول والخدمات بشكل أسرع.

وقد أعرب خالد شتا رئيس مجلس إدارة IGI” العقارية" عن فخره بإبرام هذا التعاون الهام، كما أكد على سعى الشركة الجاد للتعاون مع المزيد من الكيانات ذات الخبرة من أجل تقديم خدمات عصرية وغير مسبوقة لساكنى المشروعات السكنية من أجل تحقيق المزيد من الرفاهية لهم. كما صرح قائلًا: "إن الشركة المصرية للاتصالات من خلال هذا التعاقد ستقوم بتقديم حلولًا متخصصة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا، وقد وقع الاختيار على المصرية للاتصالات تحديدًا لأننا نبحث عن الخبرة والمستوى الاحترافى والكفاءة."

الجدير بالذكر أن شركة IGI” العقارية" هى إحدى شركات الشركة القابضة الدولية للاستثمارات المالية IGI والتى تأسست عام 1973 وتعد واحدة من شركات القطاع الخاص الرائدة وتضم شركات متنوعة تعمل فى عدة أنشطة وقطاعات. واستطاعت IGI” العقارية" خلال خمسة وعشرون عامًا المضى بخطى واثقة فى مجال تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة وقدمت مشروعات شهيرة تناسب مختلف متطلبات المجتمع.