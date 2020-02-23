شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: بنك مصر يسعى لاقتراض 250 مليون دولار للتوسع فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن بنك مصر يسعى لاقتراض 250 مليون دولار من مقرضين دوليين هذا العام، مع مضيه فى خطط للتوسع فى أول دولة من ثلاث دول يستهدفها البنك فى أفريقيا.

وقال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى مقابلة مع بلومبرج، إن ثانى أكبر بنك مملوك للدولة فى مصر سيستخدم القرض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن أغراض أخرى. ويتوقع بنك مصر دعما إضافيا فى السيولة عندما يبيع حصة فى بنك القاهرة فى النصف الأول من هذا العام.

وأوضح الإتربى أنهم يجرون محادثات مع مؤسستين دوليتين حول القروض مع معدلات فائدة تنافسية، دون أن يحدد هذه البنوك. ويقومن البنك بالتفاوض مباشرة بدون مستشار.

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وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن البنك المركزى منح بنك مصر الموافقة على فتح فرع له فى الصومال، فى خطة غير معتادة لمقرض أجنبى، بينما يسعى أيضا لدخول كل من كينيا وجيبوتى، إما من خلال أفرع او مكاتب تمثيلية، بحسب ما يقول الإتربى. ويمتلك البنك حاليا أفرع فى الإمارات وفرنسا، ووحدات فى لبنان وألمانيا ومكاتب تمثيلية فى الصين وروسيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

ويستفيد بنك مصر من إصلاحات كاسحة طبقتها مصر خال السنوات الثلاثة الماضية، وفقا لما قالته بلومبرج في تقريرها، والتى ساعدت على إنعاش النمو الاقتصادى الذى توقف عقب ثورة يناير 2011. وقد أدى تعويم الجنيه ورفع معدل الفائدة إلى زيادة الاستثمارات فى الدين المحلى والمساعدة فى إنهاء نقص الدولار.

وسبق أن قال محمد الإتربى إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك فى بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر أجنبى على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.