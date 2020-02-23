شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر تغلق تعاملاتها على تراجع بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.36% خاسرة 35.70 نقطة، لتغلق عند مستوى 9898.40 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 50.6 مليون سهم بقيمة 129.3 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3054 صفقة، وارتفع 11 سهما، وانخفض 29 سهما، واستقرت 4 أسهم.

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وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع النقل بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.97%، تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.74%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.46%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.79%.

وفى سياق متصل أعلنت مجموعة Ooredoo، أنها تتابع باهتمام بالغ حيثيات إبعاد الرئيس التنفيذي للشركة في الجزائر، وأن مجلس إدارة المجموعة يجري تحقيقاً شاملاً للوقوف على أسباب القرار الصادر عن السلطات الجزائرية، كما جددت المجموعة التزامها بأعلى المعايير في خدمة عملائها و قوانين الهيئات التنظيمية لشركاتها العاملة في مختلف الدول حول العالم.

فيما أعلنت شركة السلام العالمية، بأنه قد تقرر تأجيل موعد انعقاد الجمعية العامة للشركة ليصبح على السـاعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 12 مارس، في مجمع البوابة، بدلاً من تاريخ 2020/3/1، وفي حالة عدم اكتمال النصـاب القـانوني سوف يعقد الاجتماع الثاني على تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 2020/3/25، في مجمع البوابة.