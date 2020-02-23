شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بنسبة 0.72% بختام تعاملات بداية الأسبوع وسط هبوط جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.72% خاسرا 19.71 نقطة ليغلق عند مستوى 2717.80 نقطة، بضغوط هبوط 7 قطاعات على رأسها البنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 121.2 مليون سهم محققة ما قيمته 85.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 1316 صفقة لعدد 33 سهما، وارتفعت 6 أسهم، وانخفض 21 سهما، واستقرت 6 أسهم.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.49%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 1.73%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.88%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.48%، ثم قطاعى العقارات والخدمات بنسبة 0.33%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%.

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وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 4.52%، ثم سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 1.76%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 9.96%، ثم سهم الشركة العربية للطيران بنسبة 3.18%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 71.2 مليون ورقة بقيمة 15.2 مليون درهم.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن اجتماع مجلس الإدارة يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير، للموافقة على تعيين عضو مجلس إدارة بدلا من العضو المستقل، وما يستجد من أعمال.

فيما أعلن بنك الإمارات دبى، عن الموافقة على توزيع أرباح نقدية مقترحة بواقع 0.40 درهم للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 2.526 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، على أن يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للبنك، والتى سوف تعقد يوم الثلاثاء 10 مارس.

وأعلنت الشركة العربية الاسكندنافية للتأمين، عن عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة، يوم الأحد الموافق 8 مارس، لمناقشة الميزانية الختامية لعام 2019، وتحديد موعد اجتماع الجمعية العامة السنوية.