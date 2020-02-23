شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض تكاليف التشغيل يصعد بأرباح "الرعاية الطبية" 29% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة الوطنية للرعاية الطبية، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 28.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 62.2 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 104.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 88.4 مليون ريال خلال العام 2018.

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وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى انخفاض تكاليف التشغيل (القوى العاملة، الأدوية، الصيانة والمواد الاستهلاكية) بسبب سياسة ترشيد التكاليف التي تقوم بها إدارة الشركة.

وفي المُقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 7.2% إلى 708.4 مليون ريال في العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 763.8 مليون ريال العام 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 60.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 57.3 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%.