شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع التأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع التأمين.

وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.35% خاسرا 21.430 نقطة ليصل إلى مستوى 6167.18 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.31% خاسراً 21.080 نقطة ليصل إلى مستوى 6850.20 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.44% خاسراً 21.2 نقطة ليصل إلى مستوى 4815.04 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.36%، خاسرا 17.850 ليصل إلى مستوى 4944.41 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 98.7 مليون سهم بقيمة 15.6 مليون دينار كويتى عبر 4507 صفقة.

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وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع التأمين بنسبة 3.04%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.66%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.34%.

وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.99%، تلاه شركة المصالح العقارية بنسبة 6.51%، ثم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 6.34%، فيما تصدر سهم "شركة أسمنت الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.62% ثم شركة مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 9.73%، ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 9.09%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الاتصالات الكويتية STC، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 مارس فى تمام الساعة 10.30.