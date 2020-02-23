الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الذهب السعودى اليوم الأحد 23-2-2020، انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية "عيار 24" نحو 198.29 ريال سعودى، مقابل سعره أمس 198.31 ريال.

 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
  سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  198.29 ريال  بما يعادل  52.86 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  181.77 ريال  بما يعادل  48.46 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 51. 173 ريال  بما يعادل  46.26 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  148.72 ريال  بما يعادل  39.65 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  115.67 ريال  بما يعادل  30.84 $ 

Advertisements

 

سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  99.15 ريال   بما يعادل  26.43 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,167  ريال   بما يعادل  1,644 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,388 ريال   بما يعادل   370.04 $

 

سعر كيلو الذهب    
 

بنحو 198,293 ريال  بما يعادل 52,862 $

 

وهنا نجد أن أسعار الذهب فى أعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين.

ومما يُضاف إلى المخاوف أن انكمش اقتصاد كندا على خلاف المتوقع بنسبة 0.1 % في أكتوبر، مسجلا أول انخفاض شهري منذ فبراير، لأسباب من بينها إضراب بقطاع السيارات الأميركي مما أثر سلبا على التصنيع، وهو ما انعكس على أسعار الذهب.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وعلى جبهة التجارة، يترقب المستثمرون المزيد من التطورات بشأن اتفاق المرحلة واحد بين أكبر اقتصادين في العالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 23-2-2020 وعيار 24 بـ198.29ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا