شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ» تحصل على «الأيزو» في استمرارية الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

حصلت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات على شهادة الأيزو (ISO 22301)، وذلك بعد تطبيقها جميع المعايير العالمية لنظام إدارة استمرارية الأعمال وامتثالها الكامل للإجراءات المتبعة في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ نحو التحول الرقمي من خلال توفير خدمات رقمية متطورة وتعزيز التنافسية، وزيادة الكفاءة والجودة والفاعلية في قطاع الموانئ، بما يُسهم في تحقيق التميز الحكومي وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، تماشياً مع أهداف وطموح رؤية المملكة 2030.

وسيُساهم حصول الهيئة على شهادة معتمدة عالمياً في مجال إدارة استمرارية الأعمال على تحديد المخاطر ووضع الضوابط المناسبة لإدارتها أو التخلص منها، وتبني منهج وقائي لخفض تأثير الحوادث لأدنى مستوى، وتعزيز ثقة العملاء والمستفيدين، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال الأساسية في القطاع وقت الأزمات، إلى جانب تخفيض فترات التوقف عن العمل لأدنى مستوى عند التعرض لأية حوادث.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ قد حصلت مؤخراً على شهادة الجودة لإدارة المخاطر (ISO 31000)، وحصولها على شهادة أخرى في مجال الجودة، مما يؤكد استمرارها في تطبيق منهجية الجودة الشاملة لإنجاز عملياتها وتوثيقها واستخدام أسلوب المنظومة المتكاملة لتصب أخيراً في تحقيق أهدافها الاستراتيجية وخطتها نحو التحول الرقمي