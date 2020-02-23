شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس لرويترز: أتفاوض لشراء 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملياردير المصري نجيب ساويرس اليوم الأحد إنه يتفاوض للاستحواذ على 51% من شركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك في إطار مساعيه لدخول مجال استخراج الذهب في مصر. تملك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية 35% من الشركة ويحوز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع 34% وبنك الاستثمار القومي 24% والشركة المصرية للثروات 7%.

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