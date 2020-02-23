شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بترول عالمية تستحوذ على 100% من أسهم صحارى للخدمات البترولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركة ”NESR” National Energy Services Reunited Corp، أكبر شركات الخدمات المتكاملة للطاقة والبترول في الشرق الأوسط، وآسيا وشمال أفريقيا، المُدرجة في بورصة ناسداك الأمريكية، اتفاقية استحواذ على 100% من أسهم شركة صحاري للخدمات البترولية SAPESCO، وقام بدور المستشار المالي لشركة شركة صحاري للخدمات البترولية - "سابسكو"، شركة أرك كابيتال، وقام مكتب عمرو وشركاه للاستشارات القانونية والمحاماة (د. محمد سامح عمرو)، بدور المستشار القانوني.

ونصت الاتفاقية على استحواذ شركة NESR على كامل الأسهم المصدرة لشركة صحاري للخدمات البترولية، في صورة مبالغ نقدية وإصدار أسهم.

وتوقع حسام علي الشريك التنفيذي لشركة أرك كابيتال، أن يتم الانتهاء من كامل عملية الاستحواذ بنهاية شهر مارس2020، وذلك عقب الحصول على الموافقات اللازمة طبقا للقوانين واللوائح والانتهاء من تنفيذ الشروط المسبقة.

وقال حسام علي، فى بيان صحفى اليوم الأحد، إن أرك كابيتال، تستهدف عددا من صفقات الاستحواذ في القطاعات الدفاعية لا سيما الصحة والأغذية والتجزئة، في ظل جاذبية السوق المصري لعدد من الشركات الأجنبية والخليجية مؤخراً.

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قامت أرك كابيتال، نهاية العام 2019، بدور المستشار المالي في صفقة استحوذ كيان تابع لشركة أر إكس هيلث كير مانجمنت المتخصصة في الرعاية الصحية، يضم EFG Hermes والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، على شركة المتحدون فارما، عبر شراء حصة مستثمرين أفراد، ونفذت عددا من صفقات الاستحواذ الأخرى بعدة قطاعات.

كما شاركت أرك كابيتال، مؤخراً في أعمال الاستشارات المالية لاستحواذ صندوق ازدهار للاستثمار المباشر على حصة أغلبية من شركة "ريتش فود" العاملة بالقطاع الغذائي.

تأسست شركة صحاري للخدمات البترولية SAPESCO في عام 1974، وهي من أكبر الشركات العاملة في مجال الخدمات البترولية في مصر ولها عدة فروع في السعودية والإمارات والكويت وليبيا.