شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير محمد بن سلمان: اكتشاف حقل الجافورة سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز بالعالم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، إن اكتشاف حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية سيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الطاقة السعودية في تغريدة على صفحاتها في الرسمية بـ"تويتر"، إن حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية سيجعل المملكة في المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الغاز عام 2030.

وأطلعت اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية خلال اجتماع عقد مؤخراً اجتماعاً برئاسة الأمير محمد بن سلمان على خطط تطوير حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية الذي يعد أكبر حقل للغاز غير المصاحب غير التقليدي يتم اكتشافه بالمملكة.

ويصل طول الحقل 170 كيلومتراً وعرض 100 كيلو متر، ويقدر حجم موارد الغاز في مكمنه بنحو 200 ترليون قدم مكعب من الغاز الرطب الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

Advertisements

ويصل حجم استثمارات الحقل إلى 110 مليارات دولار (412 مليار ريال) وستؤدي مراحل تطويره إلى تزايد إنتاج الحقل من الغاز تدريجياً ليصل في حال اكتمال تطويره إلى 2.2 ترليون قدم مكعب عام 2036 تمثل نحو 25 %من الإنتاج الحالي.

وبسبب خاصية الحقل سيكون قادراً على إنتاج نحو 130 ألف برميل يومياً من الإيثان تمثل نحو 40 %من الإنتاج الحالي ونحو 500 ألف برميل يومياً من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 %من الإنتاج الحالي.

ووجه الأمير محمد بن سلمان بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج الحقل من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.