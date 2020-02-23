شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المركزي السعودي: من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعا هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.
وأضاف خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض يجمع المسؤولون الماليون من دول مجموعة العشرين أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل، بحسب وكالة "رويترز".
وحذر معهد التمويل الدولي يوم الجمعة الماضي من أن تفشي الفيروس قد يعرقل الطلب على النفط من الصين وبلدان آسيوية أخرى، مما ينتج عنه المزيد من التراجع في الأسعار لتصل إلى مستوى 57 دولارا للبرميل.
وعلى الصعيد الاقتصادي بالمملكة، فقد أظهرت بيانات ارتفاع اقتصاد السعودية غير النفطي 4.3% في الربع الثالث من 2019، بقيادة نشاط القطاع الخاص، مقارنة بنمو نسبته 2% في الربع المقابل من 2018، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وانكمش اقتصاد المملكة 0.5% في الربع الثالث، بتأثير انكماش القطاع النفطي بـ 6.4% مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها دول مجموعة أوبك+.
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