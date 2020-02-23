شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة السعودي ينفي مغادرة بلاده تحالف أوبك بلس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نفى وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تقريرا إعلاميا أفاد بأن الرياض تدرس مغادرة تحالف أوبك+ الذي يضم روسيا.

وأضاف نحن وقعنا جميعا على ميثاق أوبك+ وسنواصل العمل بطريقة جماعية، بحسب وكالة رويترز.

تأتي تصريحاته بعد أن أوردت صحيفة وول ستريت جورنال أن السعودية تدرس الانسحاب من تحالف أوبك+ في الوقت الذي يسهم فيه تفشي فيروس كورونا في الصين في انخفاض الطلب العالمي على النفط.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق إن الفيروس الصيني سوف يتسبب فى انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ، فى أول انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" توقعاتها أيضا للطلب على الخام فى 2020 بمقدار 200 ألف برميل يوميا ، بعد تراجع الطلب الصيني بشدة، بسبب فرض قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

عززت تلك التوقعات القاتمة لمستويات الطلب العالمي آمال تحرك تحالف أوبك بلس سريعا لدعم السوق، من خلال تعميق التخفيضات الحالية ، لتحقيق التوازن بالسوق ودعم الأسعار.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف"أوبك بلس" قد أوصت مؤخرا ، بضرورة إجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى يونيو القادم.