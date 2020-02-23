شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن تغطية طرح المؤسسات لمجموعة سليمان الحبيب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجحت عملية تغطية الطرح العام لشركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية على الحد الأعلى من النطاق السعري البالغ 50 ريالا، من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار السعودية والخليجية والصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية المؤهلة.

وكشفت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن شريحة المؤسسات المكتتبة قد اكتتبت في كامل أسهم الطرح، حيث خُصص لها بشكل مبدئي 52.5 مليون سهم عادي تمثل 100% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب.

وسيتم تخصيص 5.25 مليون سهم عادي تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح لشريحة الأفراد كحد أقصى، حيث سيتم طرحها على شريحة الأفراد خلال فترة الطرح التي ستبدأ من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020.

وأشارت إلى أنه سيستمر لمدة 7 أيام حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس 2020، حيث يحق لمدير الاكتتاب بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات المكتتبة إلى 47.25 مليون سهم عادي.

وأوضحت الشركة أن الأسهم العادئة تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يتم التخصيص النهائي للمؤسسات المكتتبة بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

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وأوضحت المجموعة في بيان سابق أن موعد التخصيص النهائي للأسهم وإعادة فائض مبالغ الاكتتاب (إن وجدت) للمكتتبين سيكون يوم 9 مارس، 2020 .

وتوقعت المجموعة السعودية أن يبدأ تداول الأسهم بعد أن يتم تنفيذ جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات القانونية ذات العلاقة.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم من خلال موقع السوق المالية السعودية (تداول).

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت في أكتوبر الماضي قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية طرح 52,5 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 15% من أسهم الشركة.

وتعمل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب في مجالِ إدارة وتشغيل المستشفيات والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة والعيادات والمستوصفات ومراكز جراحة اليوم الواحد.