شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء السعودية تطرح 236 فرصة للاستثمار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تشارك أمانة الأحساء السعودية في ملتقى الاستثمار البلدي "فرص" في دورته الأولى، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بعد غدٍ ويستمر ثلاثة أيام.

وتطرح خلاله 236 فرصة استثمارية في المحافظة بأنشطة متعددة في المجالات التجارية والصناعية والخدمية والسياحية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يُذكر أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أطلقت مؤخراً المنصة الإلكترونية "فرص" لعرض كافة ‏الفرص الاستثمارية بالأمانات في جميع مناطق ومدن المملكة، بدلاً عن الصورة النمطية التقليدية.

وتُمكّن هذه المنصة الأمانات من حيث طرح بيانات الفرص الاستثمارية ‏والكراسة والإعلان عنها، كما تُمكن المستثمر من الاطلاع على تلك الفرص واستعراض معلوماتها ومواقعها والاطلاع ‏على الكراسات ومسوداتها.