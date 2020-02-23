شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 23 حتى 27 فبراير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من وفا للتأمين، أسمنت الجوف، حلواني إخوان، التأمين العربية، وعذيب للاتصالات.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، يوم الإثنين، مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام الإفلاس السعودي، وذلك بالموافقة على افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وحكم المحكمة التجارية.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة أسمنت الجوف، الثلاثاء المُقبل، في الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.

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وتبدأ شركة مجموعة السريع، يوم الثلاثاء، إضافة أسهم اكتتاب حقوق الأولوية في محافظ المساهمين المستحقين.

كذلك تناقش عمومية شركة حلواني إخوان، يوم الثلاثاء المُقبل، الموافقة على تعيين مراجع الحسابات للشركة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو"، يوم الخميس، الموافقة على مقترح تخفيض رأس مالها بنسبة 34.8%، من 350.529 مليون ريال إلى 228.529 مليون ريال.

وتنظر عمومية شركة التأمين العربية، يوم الخميس المُقبل، في الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.