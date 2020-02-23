شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم دار الأركان (4300) على عدم تغيير في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وفي ظل تداولات السهم بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.00، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.91. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.40 ومستوى المقاومة 10.00.

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