شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يحاول التخلص من ضغوطه السلبية – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليعيد اختبار مستوى المقاومة 24.94، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحي للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 28.25 إلى 19.58)، ما أجبره على تقليص بعضاً من مكاسبه، وجاء هذا الارتفاع بمساعدة من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.24% بما يعادل 0.06 نقطة، وذلك أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 24.94، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيمهد الطريق للسهم لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند 26.39 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.14 ومستوى المقاومة 25.50.
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