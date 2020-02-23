شكرا لقرائتكم خبر عن جبل عمر يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم جبل عمر (4250) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، لينجح باختراق مستوى المقاومة 28.00، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 5.75% بما يعادل 1.55 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 28.00، ليستهدف مستوى المقاومة 30.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.20 ومستوى المقاومة 30.00.