الراجحي يهاجم مقاومة قوية – تحليل صباحي – 23-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة المهم 65.30، وذلك بالتزامن مع محاولته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 0.92% بما يعادل 0.60 نقطة، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 65.30، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 72.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 63.70 ومستوى المقاومة 66.90.
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