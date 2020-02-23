شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.40% بما يعادل 0.13 نقطة، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.63، ليستهدف مستوى الدعم 8.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.00 ومستوى المقاومة 9.85.