زين السعودية يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 23-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم زين السعودية (7030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي بها، وتعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.18% بما يعادل 0.24 نقطة، في ظل تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 11.50، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 10.00. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.80 ومستوى المقاومة 11.75.

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