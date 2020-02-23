شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت الجوف (3091) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 10.42، ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.39% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.94، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.70.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.10 ومستوى المقاومة 10.70.
كانت هذه تفاصيل خبر أسمنت الجوف محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.