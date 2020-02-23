شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الجوف محاط بالإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم أسمنت الجوف (3091) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 10.42، ارتد منه انخفاضاً ليقلص بعضاً من مكاسبه ويغلق على ارتفاع بلغت نسبته 0.39% بما يعادل 0.04 نقطة، وذلك في ظل تداولات لاسهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 9.94، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 10.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.10 ومستوى المقاومة 10.70.