شكرا لقرائتكم خبر عن سيرا يستفيد من الدعم الإيجابي – تحليل صباحي – 23-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) في آخر جلساته، مستفيداً من الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 2.25% بما يعادل 0.50 نقطة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.78، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.72 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 23.72.
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